Politique - 08/05/2026

Au Niger, la junte au pouvoir suspend une dizaine de médias français, dont RFI, l’AFP et France 24, accusés de « mettre gravement en péril l’ordre public »

La décision entre en vigueur immédiatement ont annoncé les autorités dans un communiqué lu à la télévision nationale. Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/08/...

Le PS accuse Boris Vallaud de "brutaliser ses partenaires", après l'annonce de son départ de la direction du parti

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Economie - 23/05/2023

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International - 09/05/2026

Égypte, Kenya et Ethiopie : Emmanuel Macron entame une tournée de cinq jours en terres africaines

Le chef de l'Etat français est à la recherche d'alliés pour organiser la sécurisation du détroit d'Ormuz. Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/egypte-ken...

Le Niger suspend une dizaine de médias français qui peuvent selon lui "mettre gravement en péril l'ordre public"

TÉMOIGNAGES. "Ils ont souffert en silence" : en Algérie, des descendants des victimes des massacres du 8 mai 1945 attendent "une reconnaissance" de la France

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Le chef de l'Etat français est à la recherche d'alliés pour organiser la sécurisation du détroit d'Ormuz.

Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/egypte-ken...

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