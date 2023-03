Le TEP scan, ou tomographie par émission de positons, permet de détecter les tumeurs cancéreuses et de surveiller leur évolution. En quoi consiste exactement l’examen ? Quand et comment le réaliser ? Quelles précautions prendre ? On fait le point avec les Dr Dupré et Spindler.

