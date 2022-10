Moins fréquentes que les griffures, les morsures de chat sont généralement plus profondes qu'il n'y paraît et nécessitent des réflexes bien précis pour prévenir toute complication. Quels symptômes doivent alerter ? Quand faut-il consulter un médecin ? On fait le point.

