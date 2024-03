Vous avez des fourmis dans les pieds au moment de vous lever de votre chaise ? Pire, vous ne sentez plus votre pied et ne pouvez plus avancer ? Si ces sensations sont impressionnantes, elles sont le plus souvent sans gravité. À quoi sont dus les fourmillements dans le pied ? Comment y remédier ? Les réponses.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...