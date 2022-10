Nous sommes bien inégaux face à la souplesse. Heureusement, il est possible de la travailler et s'assouplir sur le long terme, à condition de faire preuve de régularité et de rigueur. Au quotidien, cette faculté peut s'avérer bien plus utile que vous ne le pensez.

