Par ses mouvements liés à la lenteur et à la communion, la position du lotus favorise un acte sexuel tendre et fusionnel. Empruntée au yoga, cette posture du Kamasutra exige toutefois une certaine souplesse pour la réaliser et la maintenir, ce qui peut expliquer pourquoi elle assez peu pratiquée. Mode d'emploi avec Milène Leroy, sexologue spécialisée en sexocorporel.

