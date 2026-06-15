Lorsqu'on a une envie pressante, notre vessie contient-elle vraiment des litres d'urine ? Quelle quantité peut-elle stocker et peut-on se retenir sans risque ? Le point avec un urologue.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...
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Politique - 15/06/2026
Au Tchad, MSF annonce le renvoi de 18 employés accusés d’agressions sexuelles de réfugiées soudanaises
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Combien peut contenir une vessie ?
Lorsqu'on a une envie pressante, notre vessie contient-elle vraiment des litres d'urine ? Quelle quantité peut-elle stocker et peut-on se retenir sans risque ? Le point avec un urologue.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...
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Santé / Bien-Être
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