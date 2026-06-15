Politique - 15/06/2026

Au Tchad, MSF annonce le renvoi de 18 employés accusés d’agressions sexuelles de réfugiées soudanaises

De « graves allégations d’exploitation et d’abus sexuels » avaient été formulées à la fin de l’année 2024. L’ONG, qui a diligenté des enquêtes, intervient au Tchad, notamment en soutien des Soudanais...

Ebola : en RDC, « la maladie progresse plus rapidement que la réponse », s’inquiète MSF, déplorant de « dangereuses lacunes »

Au Soudan, plus de 1 000 civils ont été tués par des drones en 2026 ; « les viols et les violences sexuelles sont omniprésents », alerte l’ONU

Economie - 12/06/2026

Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

SpaceX SPCX.O devrait faire son entrée au Nasdaq vendredi après que les investisseurs ont injecté 75 milliards de dollars dans la plus grande introduction en Bourse de l'histoire , pariant que les...

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

International - 13/06/2026

Contre Ebola, la politique sanitaire américaine sème la colère en Afrique

Alors que la Coupe du monde de football vient de s'ouvrir aux États-Unis, la stratégie américaine de lutte contre le virus Ebola  fait l'objet de nombreuses critiques. Notamment au Kenya. Source :...

Coupe du monde 2026 : en ouverture de la compétition, le Mexique s'impose facilement face à l'Afrique du Sud

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Combien peut contenir une vessie ?



Lorsqu'on a une envie pressante, notre vessie contient-elle vraiment des litres d'urine ? Quelle quantité peut-elle stocker et peut-on se retenir sans risque ? Le point avec un urologue.



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...

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Santé / Bien-Être


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