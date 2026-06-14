Curry, paprika, cannelle, cumin, piment… Faut-il arrêter les épices pendant la grossesse ? On fait le point avec Vanessa Bedjaï-Haddad, diététicienne nutritionniste.
Source : https://www.santemagazine.fr/grossesse/grossesse-e...
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Peut-on manger des épices enceinte ?
Curry, paprika, cannelle, cumin, piment… Faut-il arrêter les épices pendant la grossesse ? On fait le point avec Vanessa Bedjaï-Haddad, diététicienne nutritionniste.
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Santé / Bien-Être
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