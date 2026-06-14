Politique - 14/06/2026

La famille du journaliste Christophe Gleizes, détenu en Algérie, regrette le silence des stars du football français

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Economie - 12/06/2026

Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

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Peut-on manger des épices enceinte ?



Curry, paprika, cannelle, cumin, piment… Faut-il arrêter les épices pendant la grossesse ? On fait le point avec Vanessa Bedjaï-Haddad, diététicienne nutritionniste.



Source : https://www.santemagazine.fr/grossesse/grossesse-e...

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Santé / Bien-Être


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