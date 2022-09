Très en vogue et largement pratiqué au cours des entraînements sportifs, le gainage est une série d'exercices de renforcement musculaire visant à faire travailler les muscles posturaux en profondeur. Bien que le plus connu et plébiscité soit la planche, le gainage est loin de se limiter à elle. Vincent Olive, coach sportif à domicile sur Paris nous explique tous les bienfaits du gainage et nous donne les clés pour bien le pratiquer.

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ac...