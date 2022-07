Le point G serait la clé du plaisir féminin et fait fantasmer nombre d’hommes et de femmes. Mythe ou réalité ? Comment trouver cette zone érogène ? La stimuler ? A quoi sert-elle ? Est-ce une machine à orgasme ? Un point précis à stimuler pour déclencher une femme fontaine ? Et le G. shot, vous connaissez ? Réponses de femmes et avis d’experts.

