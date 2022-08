Ils sont supposés booster la fonte du tissus adipeux en activant le métabolisme, et nous aider à perdre du poids à moindre effort. Les brûleurs de graisse sont-ils de véritables aides-minceurs ou de purs produits marketings ? Quels sont les plus connus et les plus efficaces ? Les réponses de Raphaël Gruman, diététicien nutritionniste à Paris et auteur.

