On adore les grignoter à l'apéro, elles sont bourrées d'acides gras cardio-protecteurs, de fibres et d'antioxydants et seraient en plus de précieuses aides pour bien dormir ! Le Dr Jacques Fricker, médecin nutritionniste, nous explique quels sont les liens entre la pistache et le sommeil.

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...