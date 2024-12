Le potassium est essentiel à une fonction musculaire et cardiaque normale. Et pour cause, la première complication à craindre en cas d’excès ou, au contraire, de déficit en potassium dans le sang, est l’arrêt cardiaque. Mais quand faire un dosage sanguin du potassium ? Comment interpréter ses résultats ? Quand s’inquiéter ? Les réponses.

