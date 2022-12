"Rien ne va !" "J'ai une vie de merde" ! Voici des expressions que l'on peut entendre et elles sont souvent exprimées avec la plus parfaite sincérité. Comment sortir de cette sensation ? Comment aller mieux ? Nous avons posé la question à l'excellente Véronique Kohn, psychologue et autrice de nombreux ouvrages.

