Quand on est fâché, quand on a peur, mal, ou quand l’on fait l’amour, on fait du bruit, on crie… Mais pourquoi crier dans l’intimité ? Quel est le but sexuellement parlant de ces cris, gémissements et autres bruits ? Cela est-il un signe de jouissance ? Peut-on avoir un orgasme en silence ? Quel est le niveau sonore idéal lors d’un rapport sexuel ? Les hommes crient-ils aussi ?

