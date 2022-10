Qu’est-ce qu’une maladie congénitale ?

Une maladie est dite congénitale lorsqu'elle est présente dès la naissance, bien qu'elle puisse être parfois diagnostiquée plus tardivement. La prévalence totale des nouveau-nés ou fœtus porteurs d’anomalies congénitales en France est estimée à 3,3 cas pour 100 naissances, soit aux alentours de 27 000 cas par an. Les maladies congénitales sont-elles toujours génétiques et héréditaires ? Quelles sont les maladies congénitales les plus fréquentes ? Sont-elles toujours graves ? Les réponses de A...



