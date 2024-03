Il arrive que certaines femmes soient ménopausées avant la cinquantaine. Lorsque les symptômes de la ménopause apparaissent plus tôt, certaines maladies ou substances peuvent être en cause. Définition, causes, symptômes et prise en charge de la ménopause précoce : voici tout ce qu’il faut savoir.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/menopause-et-an...