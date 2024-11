Certains groupes d’aliments et de boissons peuvent provoquer des réactions dangereuses pour la santé lorsqu’ils sont consommés avec des médicaments spécifiques. N'hésitez pas à vous renseigner pour éviter les mauvais mélanges, et à demander conseil à votre médecin et à votre pharmacien. En attendant, nos experts vous expliquent quelles sont les interactions les plus fréquentes et pourquoi.

Source : https://www.santemagazine.fr/traitement/medicament...