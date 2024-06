Canicule et fortes chaleurs : les bons réflexes

Les épisodes de forte chaleur sont devenus fréquents en été. Un mercure qui grimpe fortement dans la journée ne suffit pas à les caractériser. Il faut aussi que la température nocturne soit supérieure à 20 °C, et ce pendant au moins trois nuits consécutives. Ces canicules sont éprouvantes pour l’organisme. Et certaines personnes sont plus vulnérables que d’autres. Nos conseils pour bien supporter la chaleur et réduire les risques de fatigue, de coup de chaud…

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/canicu...