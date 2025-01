Les contrariétés de la vie quotidienne nous empoisonnent l’existence, et parfois celle de notre entourage. Et si nous ajoutions un zeste de bonheur aux désagréments de la vie ? Oui, il est possible d’adoucir l’amertume et l’humeur du jour. Les conseils de quatre spécialistes du cerveau.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/et...