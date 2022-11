Manque d'empathie et d'intérêt pour les autres, absence de remise en question, besoin de contrôle... Les personnes égocentriques sont pour le moins difficiles à vivre. Comment les identifier et s'en protéger ? Éclairages et conseils de Myriam Sanchez, psychologue clinicienne.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/co...