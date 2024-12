La schizophrénie nécessite une prise en charge globale et rigoureuse qui combine traitements médicamenteux, psychothérapie et soutien psychosocial pour favoriser le rétablissement des patients et améliorer leur qualité de vie. Éclairage du Pr Pierre-Michel Llorca, psychiatre.

