L’escrime est une discipline exaltante qui repose sur la discipline et la maîtrise de soi, mais aussi sur la stratégie et l’explosivité. Comme nous l’explique Marc Bony, maître d’armes et directeur de l’Académie Escrime Vauban Lille, elle est aussi très bénéfique pour notre santé physique et mentale.

