Le judo ne se résume pas à des prises et à des chutes spectaculaires. Bien plus qu’un sport de combat, il permet de prendre soin de sa santé physique et mentale tout en respectant un certain code d’honneur. Alors, pourquoi ne pas enfiler un kimono et vous lancer sur le tatami ? On fait le point avec Alain Perriot, professeur de judo.

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ac...