Épaule, coude, bras, poignet, genou… Quelle que soit sa localisation, la tendinite est douloureuse, et peut avoir de multiples origines. Si la douleur dure en moyenne deux à six semaines, elle peut dans certains cas s’installer dans le temps et entraver le quotidien. Alors, que faire quand la douleur ne disparaît pas ? Réponses de la Pre Aleth Perdriger, cheffe du service de rhumatologie au CHU de Rennes.

