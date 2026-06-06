Politique - 06/06/2026

Mort de Lyhanna: que dit la circulaire pénale priorisant les enfants victimes, envoyée en 2025 par Gérald Darmanin?

À son arrivée au ministère de la Justice en janvier 2025, Gérald Darmanin a envoyé une circulaire de politique pénale générale dans laquelle il a listé deux priorités: la criminalité organisée et les...

Mort de Lyhanna: la classe politique française dénonce un "dysfonctionnement"

"Ça fait six mois qu'on attend": Marine Tondelier presse le PS à prendre ses responsabilités en attente de la primaire de la gauche

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17
La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 06/06/2026

Burkina Faso: l’usage du terme «camarade» va être généralisé dans les ministères et institutions

Une volonté d’harmonisation qui s’inscrit dans la droite ligne de la Révolution progressiste populaire qu’entend insuffler le pouvoir en place au Burkina Faso. C’est une note administrative qui...

Moyen-Orient: l'Iran vise le Koweït et Bahrein avec des missiles après une attaque des États-Unis

L'OMS annonce 500 cas d'infection au virus Ebola en Afrique centrale

France: une autopsie confirme la découverte du corps de Lyhanna, Gérald Darmanin «présente ses excuses»



France: une autopsie confirme la découverte du corps de Lyhanna, Gérald Darmanin «présente ses excuses»
L'autopsie a déterminé que le corps retrouvé jeudi soir dans un site agricole du Gers est bien celui de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue le 29 mai à Fleurance, a annoncé le procureur d'Agen Olivier Naboulet. Ce vendredi soir le ministre de la Justice Gérald Darmanin a « présenté ses excuses à la famille de la victime au nom de la Justice ».

https://www.rfi.fr/fr/france/20260605-france-le-corps-de-l-enfant-retrouv%C3%A9-dans-le-gers-est-bien-celui-de-lyhanna

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Société


Dans la même rubrique :

Rave géante illégale dans l’Hérault : des milliers de teufeurs envahissent une propriété privée malgré le plan "rave bleue" déclenché par la préfecture

Mort de Bernadette Chirac : un registre de condoléances mis à disposition à la Maison Elysée à 15 heures

#RIP ⚫️ #EmmanuelMacron 🇫🇷 « Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac.

Bruno Retailleau va réunir les entrepreneurs du secteur des cryptomonnaies après plusieurs affaires d’enlèvement

Fin de vie : atteint de la maladie de Charcot, Charles Biétry interpelle Emmanuel Macron sur TF1

Affaire Mbappé: "Son équipe le surveillait en permanence", le témoignage d’une participante aux soirées privées de l’attaquant français à Stockholm

Moins de bébés nés en 2023, espérance de vie en hausse... Les premiers enseignements du bilan démographique de l'Insee

À la conquête du monde : le périple d'un voyageur danois dans 203 pays sans prendre l'avion

Jane Birkin: Une Mère de Rock n' Roll et une Icône Française

Saint-Louis-renforcement de la résilience et promotion des systèmes alimentaires durables : l’Isra, le Pnud et l’Adepme s’allient pour un partenariat fructueux

#emmanuelmacron🇫🇷 Déconjugalisation de l’AAH ✅

Abolition de l'esclavage : Emmanuel Macron célèbre le "héros" franco-haïtien Toussaint Louverture

Côte d’Ivoire: chrétiens et musulmans invités à construire une fraternité « sans se laisser décourager par les vents contraires »

Vosges. Fillette retrouvée morte dans un sac-poubelle : on en sait plus sur le profil du suspect

opération de nettoiement des artères de Dakar

Le handicap en France : état des lieux et perspectives

Autoroute Toulouse-Castres : une manifestation dans le Tarn contre ce projet très contesté

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la Journée de la Terre qui a lieu ce samedi

Seine-et-Marne : une jeune femme partie faire un footing portée disparue, important dispositif de recherche déployé

Pour un accès simple et rapide aux services publics, quel que soit le territoire où on réside

Christophe Itier [Nouvelles orientations du Mouves 🤔] « Un mouvement qui renie son histoire, n’a pas d’avenir.

Trottinettes électriques en libre-service : les Parisiens disent "non" à 90 %

Réforme des retraites: Clément Beaune prédit "une des journées les plus difficiles qu'on ait connues" pour le 7 mars

Disparition de Leslie et Kevin: des fouilles en cours pour retrouver les deux disparus

#1000jours | De la grossesse à 2 ans, les 1000 premiers jours sont une période extraordinaire et déterminante.

Tempête Aurore : l’alerte orange levée, mais une circulation de trains encore difficile et 250 000 foyers sans électricité

Santé : la contraception va devenir gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans

Procès des attentats du 13 Novembre : les premiers mots de Salah Abdeslam

#BaromètreDesRésultats | L'année dernière, 385 000 enfants en situation de handicap étaient scolarisés.

Attentats du 13 Novembre : un sinistre plan d’attaque décidé en Syrie un an plus tôt

1 2
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance
La boutique Francenergies
https://laboutiquefrancenergies.fr/