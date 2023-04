Autoroute Toulouse-Castres : une manifestation dans le Tarn contre ce projet très contesté

Les opposants à l’A69 Toulouse-Castres – dont certains campent déjà dans des platanes ou en plein champ à Saïx, dans le Tarn – ont entamé une manifestation samedi 22 avril sur le futur tracé de cette autoroute. La mobilisation est suivie de près par les autorités : 800 gendarmes et policiers sont mobilisés mais le préfet du Tarn, François-Xavier Lauch, a assuré qu’ils resteraient en retrait si la manifestation était « pacifique ». Des milliers de personnes – elles sont autour de 5 000 selon les organisateurs – participent à cette marche, point d’orgue du week-end durant lequel sont aussi prévues des activités, dont des concerts et une course de « bolides » allant « le plus lentement possible ».

