À la conquête du monde : le périple d'un voyageur danois dans 203 pays sans prendre l'avion

Moi, c'est Thor, originaire du Danemark, je suis probablement le premier homme à avoir relevé le défi improbable de visiter tous les pays de la planète sans avoir recours à l'aviation. Un voyage palpitant qui a duré plusieurs années, plein de péripéties plus étonnantes les unes que les autres. Le monde n'a plus aucun secret pour moi. Cet article est le récit de mon aventure.







L'expédition au long cours : calculs, budgets et moyens de transport





Au total, j'ai visité 203 pays différents. Le Vatican a été ma visite la plus courte, avec un arrêt de 24 heures 17 minutes exactement. À l'autre extrémité, je me suis retrouvé coincé à Hong Kong durant la pandémie pendant près de deux ans. J'y suis resté bien plus longtemps que prévu, en attendant que les restrictions de voyage soient suffisamment allégées pour me permettre de poursuivre mon périple.







Comment ai-je financé tout cela ? Bonne question ! J'ai commencé mon voyage avec un budget quotidien de 20 dollars américains, soit environ 20 euros, gracieusement sponsorisé par une entreprise géothermique. Ce montant a dû couvrir mes frais de transport, d'hébergement, de nourriture et de visa. Lorsque mes sponsors se sont retirés, j'ai dû me débrouiller pour réunir les fonds nécessaires. J'ai dépensé mes économies personnelles, sollicité des dons, organisé des campagnes de financement, écrit des articles et donné des conférences.







Pour traverser les continents, j'ai utilisé tous les moyens de transport terrestres et maritimes possibles et imaginables, excepté l'avion. J'ai grimpé à bord de nombreuses voitures, bus, trains, taxis, minibus et même des taxis-motos. J'ai voyagé sur 40 navires porte-conteneurs, des chalutiers, des remorqueurs et même des embarcations de fortune pour atteindre certaines îles.







Corée du Nord, Syrie : Les imprévus et les difficultés de l'aventure





Ce voyage m'a permis de me rendre compte à quel point nos préjugés peuvent être éloignés de la réalité. Par exemple, on pourrait penser que la Corée du Nord est l'un des endroits les plus difficiles à atteindre. Pourtant, ce n'est pas le cas. Avant la pandémie du moins, y voyager était plus facile que prévu.







La Syrie, en revanche, a été une toute autre histoire. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir un visa pour la Syrie alors que j'étais au Liban. Les autorités libanaises ne comprenaient pas pourquoi je souhaitais me rendre en Syrie. Elles ont été méfiantes en raison de mon profil atypique et après un examen scrupuleux de mon passeport rempli de tampons de différents pays, elles m'ont refusé l'accès. Toutefois, grâce au soutien de la Croix-Rouge danoise, dont je suis ambassadeur de bonne volonté, j'ai finalement obtenu mon visa, me permettant de passer quelques nuits à Damas avant de rentrer au Liban.







Mes meilleurs souvenirs : Les rencontres et l'hospitalité worldwide





Chaque pays a ses particularités, mais ce qui m'a le plus marqué lors de mon voyage, ce sont les rencontres que j'ai faites. Comme cette incroyable expérience au Soudan, un pays qui fait souvent la une des médias à cause de la situation tragique de ses quelque trois millions et demi de personnes déplacées.







Sur place, j'ai pourtant rencontré un homme qui m'a traité comme un membre de sa famille. Je n'avais pas le droit de payer quoi que ce soit. Lui, ses amis et sa famille ont fait de leur mieux pour pourvoir à tous mes besoins, m'emmenant même à un mariage et à une cérémonie de remise de diplômes. Ils m'ont aidé avec les visas et les formalités administratives, me faisant ainsi me sentir comme chez moi.







Conclusion : Mon projet a consisté à mettre en lumière le côté positif de chaque pays que j'ai visité, en dépit des réalités parfois dures que peuvent véhiculer les médias. Je crois que cette démarche est particulièrement importante dans le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce récit de mon périple hors du commun. Alors... Prêt pour partir à l'aventure ?