Insomnie pendant la grossesse : comment y remédier ?

Bien que la fatigue soit omniprésente pendant toute la durée de la grossesse, et qu'il soit plus que jamais essentiel pour la future maman, d'être en forme et reposée pour l'arrivée de bébé : son sommeil est loin d'être un long fleuve tranquille. En effet, entre les fluctuations hormonales et les nombreux petits maux de la grossesse, il est bien souvent difficile pour la femme enceinte de rejoindre les bras de Morphée. La Docteure Jessica Dahan-Saal, gynécologue obstétricienne, nous explique ...



