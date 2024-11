Le cholestérol est un corps gras fabriqué par notre organisme et qui se trouve également dans l’alimentation. Et quand on en a trop, certains aliments sont à éviter. Les œufs en font-ils partie ? Peut-on en manger si l’on a du cholestérol ? Bonne nouvelle, la réponse est oui ! Mais bien sûr, avec modération. On fait le point.

