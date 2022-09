Les douleurs aux gencives impactent non seulement la qualité de vie, mais aussi la santé générale. Elles sont le plus souvent liées à une inflammation gingivale, mais d'autres causes peuvent aussi en être à l'origine. Comment les prévenir, les reconnaître et les soulager ?

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...