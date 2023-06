Avec sa texture crémeuse et son goût sucré, la banane est le fruit préféré des enfants et le deuxième fruit le plus consommé en France. Souvent accusée d'être trop calorique, elle a tendance à être diabolisée et écartée des régimes amaigrissants. A tort ou à raison ? Quelques éléments de réponse pour redorer le blason de la banane !

Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...