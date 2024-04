Pour freiner l’évolution de la maladie d’Alzheimer, les traitements médicamenteux se révèlent peu efficaces. De plus en plus d’établissements misent sur les prises en charge non médicamenteuses telles que la thérapie assistée par l’animal, l’art-thérapie ou la stimulation sensorielle. On fait le point avec des experts.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...