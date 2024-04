À l’ère du green, certaines femmes veulent de l’écolo pour leurs règles, mais aussi parce qu’on parle de plus en plus du syndrome du choc toxique. La culotte menstruelle est-elle la solution ? Quel est son principe ? Les réponses de la Dre Odile Bagot, gynécologue et de Sokona Martin, créatrice de la marque So’Cup.

