Le water-polo a tout pour plaire : ce sport collectif permet de profiter des bienfaits de l’eau tout en travaillant ses muscles et en mettant à profit son esprit d’équipe. Comme nous l’explique Dominique Cupillard, médecin et secrétaire générale de la Fédération Française de Natation, il est bien plus accessible qu’on ne le pense !

