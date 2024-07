Le ping-pong est souvent perçu comme un simple loisir de vacances. Mais ne vous y trompez pas ! Ce sport de raquette accessible à tous cache une multitude de bienfaits pour notre santé physique et mentale ! Explications de Lucie Coulon, professeure de sport et conseillère technique et sportive auprès de la Fédération Française de Tennis de Table.

