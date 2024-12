De nombreux produits prétendent réduire la fatigue. Mais, le plus souvent, les besoins peuvent être couverts par l’alimentation. Vitamine C, magnésium, fer, caféine… dans quels aliments en trouve-t-on le plus ? Quelle alimentation antifatigue adopter ? Quand les compléments alimentaires sont nécessaires ? Réponses.

