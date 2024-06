Le golf est généralement perçu comme un sport détendant et peu risqué. Mais est-il prudent de continuer à arpenter les fairways et les greens pendant la grossesse ? Réponse du Dr Yves Hervouet des Forges, médecin du sport et médecin fédéral de la Fédération française de golf (ffgolf).



Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ac...