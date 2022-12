Lorsque la paupière supérieure s'affaisse, amenant une perte du champ visuel plus ou moins importante, on parle de ptôsis. Souvent d'origine neurologique, leur prise en charge est variable en fonction des causes. La Docteure Donia Mahjoub, neurologue, répond à nos questions.

