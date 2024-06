Les soins à domicile sont un soutien essentiel pour les personnes dépendantes, assurant hygiène, soins infirmiers et hospitalisation chez soi. Comment rester chez soi et bénéficier de soins médicaux ? Qu’est-ce qu’un service de soins à domicile ? Comment y avoir accès ? On fait le point sur les soins à domicile.

