La phénylalanine est un acide aminé essentiel au bon fonctionnement de l’organisme. Quels aliments privilégier pour en bénéficier ?
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Politique - 23/04/2026
FORUM BFMTV - Prix des carburants: “La marge de Total depuis le début de la crise a été multipliée par quatre”, dénonce François Kalfon, député européen PS
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Quels sont les aliments les plus riches en phénylalanine ?
La phénylalanine est un acide aminé essentiel au bon fonctionnement de l’organisme. Quels aliments privilégier pour en bénéficier ?
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Santé / Bien-Être
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