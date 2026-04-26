Alterner course et marche pour mieux progresser, sans se blesser, ni se décourager : c’est la promesse de la méthode run/walk, aussi appelée « Jeffing ».
Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...
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Run/walk : la méthode qui bouscule les codes de la course à pied
Alterner course et marche pour mieux progresser, sans se blesser, ni se décourager : c’est la promesse de la méthode run/walk, aussi appelée « Jeffing ».
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Santé / Bien-Être
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