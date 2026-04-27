La banane est souvent présentée comme un allié du cœur. Certaines études suggèrent même qu’elle pourrait réduire le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC). Qu’en est-il vraiment ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
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Politique - 27/04/2026
Commission d'enquête sur l'audiovisuel public: le "rapport Alloncle" soumis ce lundi au vote crucial de députés
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Manger des bananes, ça réduit vraiment le risque d'AVC ?
La banane est souvent présentée comme un allié du cœur. Certaines études suggèrent même qu’elle pourrait réduire le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC). Qu’en est-il vraiment ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
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Santé / Bien-Être
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