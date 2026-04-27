Manger des bananes, ça réduit vraiment le risque d'AVC ?



La banane est souvent présentée comme un allié du cœur. Certaines études suggèrent même qu’elle pourrait réduire le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC). Qu’en est-il vraiment ?



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...

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Santé / Bien-Être


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