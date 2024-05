Personnes âgées : le vélo est-il bon pour les seniors ?

Maintenir une activité physique régulière est essentiel, plus encore lorsque l'on prend de l'âge. En effet, la sédentarité et l'inactivité physique augmentent significativement les risques de maladies chroniques ainsi que la perte d'autonomie. Le vélo fait partie des sports accessibles et recommandés pour les personnes âgées. La Docteure Colette Nordmann, médecin du Sport Santé à la Fédération Française de Cyclisme, nous parle des bienfaits du vélo pour les seniors.&nbs...



Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...