Lorsque tout ce qui a trait à la sexualité - que ce soit l'acte en lui-même ou toute pensée, idée ou représentation de l'intimité sexuelle - génère un malaise ou de l'anxiété, on parle d'érotophobie. D'où vient cette phobie sexuelle ? Quels outils pour en venir à bout et retrouver un rapport sain et épanoui à la sexualité ? Les réponses de Alain Héril, psychanalyste et sexologue à Paris.

