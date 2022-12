Quand on surveille son poids, le chocolat fait partie des aliments... dangereux ! et pourtant, en écoutant les bons conseils de Emma Fitness Goal, on réalise que l'on peut se faire plaisir, continuer à manger du chocolat, en gardant le contrôle sur le sucre.

Source : https://www.santemagazine.fr/videos/nutrition/quel...