La plupart des adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit pour se sentir en pleine forme. Cela dit, il existe des petits et des gros dormeurs... En quoi leur besoin de sommeil diffère-t-il ? Et comment calculer son propre besoin de sommeil ? Réponses de la Dre Sandrine Launois-Rollinat, pneumologue spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée.

