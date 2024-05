Le water-polo, un sport idéal pour se muscler !

Le water-polo est un sport exigeant qui demande une combinaison unique de force, d’endurance et de technique. Le fait que les joueurs évoluent dans l’eau ajoute une dimension supplémentaire à l’effort physique et favorise le renforcement musculaire tout en ménageant les articulations. Quels sont exactement les muscles les plus sollicités lors de la pratique du water-polo ? On fait le point avec Dominique Cupillard, médecin et secrétaire générale de la Fédération Française de Natatio...



