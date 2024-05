Le hockey sur glace est un sport collectif impressionnant qui combine agilité, vitesse et esprit d’équipe. S’il a la réputation d’être un sport relativement violent, il offre néanmoins une multitude de bienfaits pour la santé physique et mentale. On fait le point avec Fabrice Leclerc, médecin fédéral de la Fédération française de hockey sur glace (FFHG).

