La sédentarité chez les seniors est un véritable enjeu de santé publique. La marche active fait incontestablement partie des activités les plus accessibles et les plus bénéfiques pour eux. La Dre Catherine Kabani, médecin de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, nous parle des nombreuses vertus de la marche pour les seniors.

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...